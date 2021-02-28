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12:36   28 Февраля 2021
Происшествия

В американском городе Уичито прогремел мощный взрыв

В американском городе Уичито прогремел мощный взрыв

Трое американских полицейских пострадали в результате взрыва неустановленного устройства во время проверки нежилого помещения в городе Уичито, штат Канзас.

Уточняется, что пострадавшие правоохранители получили ранения разной степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром персонала медицинского учреждения.

Взрыв прогремел сразу, как трое правоохранителей вошли в помещение. В местном управлении полиции предполагают, что это могло быть неизвестное взрывное устройство.

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#сша #взрыв #полиция

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