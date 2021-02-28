В американском городе Уичито прогремел мощный взрыв

Трое американских полицейских пострадали в результате взрыва неустановленного устройства во время проверки нежилого помещения в городе Уичито, штат Канзас.

Трое американских полицейских пострадали в результате взрыва неустановленного устройства во время проверки нежилого помещения в городе Уичито, штат Канзас.

Уточняется, что пострадавшие правоохранители получили ранения разной степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром персонала медицинского учреждения.

Взрыв прогремел сразу, как трое правоохранителей вошли в помещение. В местном управлении полиции предполагают, что это могло быть неизвестное взрывное устройство.