Названа причина смерти мэра Загреба Милана Бандича
Скончался мэр хорватской столицы Загреб Милан Бандич, политику было 65 лет.
Как сообщает администрация города, причиной смерти стали последствия инфаркта, перенесенного политиком. В Хорватии Милан Бандич был очень популярен и имел репутацию "друга России".
"Он жил ради своего города и загребчан, которые для него во всяком деле были на первом месте, ради работы, которую делал с любовью и энергией, отдавая всего себя без остатка", — указывается в официальном сообщении мэрии.
При поддержке Бандича в Загребе появились памятники космонавту Юрию Гагарину и поэтам Александру Пушкину и Сергею Есенину. Президент РФ Владимир Путин удостоил хорватского политика Орденом Дружбы.
Несмотря на критику в свой адрес, Милан Бандич поддерживал сотрудничество с Россией, благодаря ему в Загребе в конце 2020 года открылось здание нового посольства РФ.