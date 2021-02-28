Скончался мэр хорватской столицы Загреб Милан Бандич, политику было 65 лет.

Скончался мэр хорватской столицы Загреб Милан Бандич, политику было 65 лет.

Как сообщает администрация города, причиной смерти стали последствия инфаркта, перенесенного политиком. В Хорватии Милан Бандич был очень популярен и имел репутацию "друга России".

"Он жил ради своего города и загребчан, которые для него во всяком деле были на первом месте, ради работы, которую делал с любовью и энергией, отдавая всего себя без остатка", — указывается в официальном сообщении мэрии.

При поддержке Бандича в Загребе появились памятники космонавту Юрию Гагарину и поэтам Александру Пушкину и Сергею Есенину. Президент РФ Владимир Путин удостоил хорватского политика Орденом Дружбы.

Несмотря на критику в свой адрес, Милан Бандич поддерживал сотрудничество с Россией, благодаря ему в Загребе в конце 2020 года открылось здание нового посольства РФ.