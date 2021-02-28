12:17 28 Февраля 2021Армия
Вертолет ВКС РФ вынужденно приземлился в Сирии
Вертолет Воздушно-космических сил РФ вынужденно приземлился в Сирии по техническим причинам, никто из военнослужащих не пострадал.
Вертолет Воздушно-космических сил РФ вынужденно приземлился в Сирии по техническим причинам, никто из военнослужащих не пострадал.
Посадку совершило воздушное судно Ми-35. Поисково-спасательная служба обнаружила место приземления и оперативно доставила экипаж вертолета на аэродром. Жизни военнослужащих находятся вне опасности, заявили в Министерстве обороны России.
Летчики занимались патрулированием провинции Хасака, однако вынуждены были сесть из-за технических неполадок. В оборонном ведомстве добавили, что выстрелов по воздушному судно не производилось.