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12:17   28 Февраля 2021
Армия

Вертолет ВКС РФ вынужденно приземлился в Сирии

Вертолет ВКС РФ вынужденно приземлился в Сирии

Вертолет Воздушно-космических сил РФ вынужденно приземлился в Сирии по техническим причинам, никто из военнослужащих не пострадал.

Посадку совершило воздушное судно Ми-35. Поисково-спасательная служба обнаружила место приземления и оперативно доставила экипаж вертолета на аэродром. Жизни военнослужащих находятся вне опасности, заявили в Министерстве обороны России.

Летчики занимались патрулированием провинции Хасака, однако вынуждены были сесть из-за технических неполадок. В оборонном ведомстве добавили, что выстрелов по воздушному судно не производилось.

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#вертолет #сирия #посадка

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