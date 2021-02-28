Борщ оказался на третьем месте в рейтинге лучших супов мира

Рейтинг лучших супов, в который вошли рецепты со всего мира, составил американский телеканал CNN. Борщ оказался на третьем месте списка.

Рейтинг лучших супов, в который вошли рецепты со всего мира, составил американский телеканал CNN. Борщ оказался на третьем месте списка.

Первое место присудили нигерийскому супу банга. Он изготавливается из плодов пальмы масличной. В блюдо добавляется говядина, сушеные морепродукты, специи и свежая рыба. Второе место отдали супу фо-бо из Вьетнама. По рецептуре, бульон варят несколько часов с корицей, анисом и другими специями. После этого в блюдо кладут рисовую лапшу и говядину.

Третье место занял украинский борщ. У блюда отметили острый вкус от свекольного кваса и сочетание супа со сметаной. Также в список рецептов вошли американский гамбо, испанский гаспачо, грузинский харчо, таиландский том ям и японский рамэн.