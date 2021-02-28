Глава Госдепа США опозорился перед Мексикой фотографией с перевернутым флагом

Мексиканцы заметили оплошность, которую допустил глава Госдепа США Энтони Блинкен. Чиновник выложил в Twitter фотографию с перевернутым флагом североамериканского государства.

Мексиканцы заметили оплошность, которую допустил глава Госдепа США Энтони Блинкен. Чиновник выложил в Twitter фотографию с перевернутым флагом североамериканского государства.

Госсекретарь США опозорился перед виртуальной встречей с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом. Блинкен опубликовал фото перевернутого флага, который заметили журналисты из Мексики, передает Fox News. Чиновник написал под постом комментарий.

"Очень рад, что смог "посетить" Мексику!" — похвастался Блинкен.

Перевернутый флаг Мексики висел рядом с американским за спиной госсекретаря. Глава Госдепа подтвердил готовность сотрудничать с мексиканской стороной в вопросе коронавируса и торговли. Однако журналисты увидели в его посте тревожный сигнал.