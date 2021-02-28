Спутник "Арктика-М" стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1б" в воскресенье запустила первый российский спутник "Арктика-М" с космодрома Байконур. Роскосмос ведет трансляцию с места событий.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" в воскресенье запустила первый российский спутник "Арктика-М" с космодрома Байконур. Роскосмос ведет трансляцию с места событий.

Спутник должен мониторить климат и окружающую среду в Арктическом регионе. В воскресенье ракета с "Арктикой-М" стартовала с 31-й площадки Байконура. Пуск состоялся в 09:55 по московскому времени. Разгонный блок "Фрегат" со спутником отделился от третьей ступени "Союза" спустя девять минут после старта.