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11:41   28 Февраля 2021
Армия

Спутник "Арктика-М" стартовал с Байконура

Спутник "Арктика-М" стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1б" в воскресенье запустила первый российский спутник "Арктика-М" с космодрома Байконур. Роскосмос ведет трансляцию с места событий.

Спутник должен мониторить климат и окружающую среду в Арктическом регионе. В воскресенье ракета с "Арктикой-М" стартовала с 31-й площадки Байконура. Пуск состоялся в 09:55 по московскому времени. Разгонный блок "Фрегат" со спутником отделился от третьей ступени "Союза" спустя девять минут после старта.

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#байконур #спутник #арктика-м

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