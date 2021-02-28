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11:26   28 Февраля 2021
Политика

Володин предложил юридически фиксировать обещания депутатов перед выборами

Володин предложил юридически фиксировать обещания депутатов перед выборами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов перед своими избирателями юридическим способом.

К кандидатам в депутаты поступают обращения людей по вопросам, которые их беспокоят — строительство дорог, модернизация больниц, ремонт школ и многое другое. Их было бы правильно фиксировать в законе или регламенте Госдумы, поскольку депутаты не имеют права забывать об этом, отметил Володин.

"Избиратели смогут спросить со своих представителей в Госдуме за взятые ими в ходе выборов обязательства", — подчеркнул он.

Председатель ГД добавил, что благодаря подобной инициативе эффективность работы депутатов должна возрасти, а демагогии станет меньше.

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#госдума #володин #депутаты

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