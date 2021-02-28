Врач Глазунова рассказала, как пополнить витамины в организме после зимы

Способы восстановления баланса витаминов в организме после долгого зимнего сезона назвала врач по спортивной медицине Татьяна Глазунова.

Способы восстановления баланса витаминов в организме после долгого зимнего сезона назвала врач по спортивной медицине Татьяна Глазунова.

После зимы у людей развивается чувство усталости. Это происходит из-за недостатка витаминов в организме, объяснила врач. Для восполнения необходимо пересмотреть свой рацион. Он должен состоять из рыбы, икры, молочных продуктов, сыров, круп, бобовых.

С наступлением весны следует чаще есть морковь, репу и свеклу. Из растительного масла рекомендуется использовать в пищу оливковое, льняное, тыквенное и подсолнечное нерафинированное.

Если у человека снижается зрение, наблюдается сухость кожи, потускнение волос, то лучше пройти консультацию у врача. Кроме того Глазунова отметила, что не следует приобретать поливитамины с большим составом, сообщает "Магаданская правда".