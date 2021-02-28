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11:19   28 Февраля 2021
Происшествия

В ЯНАО на нефтяном месторождении произошла авария

В ЯНАО на нефтяном месторождении произошла авария

Нештатная ситуация произошла на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, сообщили в экстренных службах региона.

Согласно тексту сообщения, в результате прорыва трубопровода произошел разлив нефти на территории в 500 квадратных метров.

Ранее стало известно, что после взрыва под Оренбургом вышли из строя две магистрали газопровода. Инцидент произошел недалеко от поселка Мухранова, сообщило Федеральное агентство новостей.

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#авария #нефть #янао

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