11:19 28 Февраля 2021Происшествия
В ЯНАО на нефтяном месторождении произошла авария
Нештатная ситуация произошла на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, сообщили в экстренных службах региона.
Нештатная ситуация произошла на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, сообщили в экстренных службах региона.
Согласно тексту сообщения, в результате прорыва трубопровода произошел разлив нефти на территории в 500 квадратных метров.
Ранее стало известно, что после взрыва под Оренбургом вышли из строя две магистрали газопровода. Инцидент произошел недалеко от поселка Мухранова, сообщило Федеральное агентство новостей.