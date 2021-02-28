Лия Ахеджакова не хочет делить с бывшим мужем квартиру в Москве

Звезда советского кинематографа Лия Ахеджакова беспокоится, что ее бывший супруг и его новая жена будут претендовать на квартиру актрисы в Москве.

Звезда советского кинематографа Лия Ахеджакова беспокоится, что ее бывший супруг и его новая жена будут претендовать на квартиру актрисы в Москве.

Борис Кочейшвили, второй муж Ахеджаковой, вновь пойдет под венец. При этом он до сих зарегистрирован в жилплощади актрисы, чтобы не терять столичную прописку.

Мужчина отказывается выселяться из квартиры. Звезда "Служебного романа", опасаясь за свое имущество, подала на бывшего возлюбленного в суд.

Страхи актрисы понятны, ведь недвижимость представляет большую ценность. Квартира расположена в элитном районе Москвы и оценивается порядка 40 миллионов рублей. Об этом сообщает канал НТВ в эфире программы "Ты не поверишь!".