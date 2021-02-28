Коронавирус в России выявлен у 11 359 человек за сутки

Российские медики выявили 11 359 новых случаев коронавируса за сутки в 84 регионах страны. Об этом 28 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Российские медики выявили 11 359 новых случаев коронавируса за сутки в 84 регионах страны. Об этом 28 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно данным оперштаба, 11,3% заболеваний проходили в бессимптомной форме. Также врачи зафиксировали 379 летальных исходов. За сутки в РФ выписали 12 391 человека.

За весь период коронавирусом заразились 4 246 079 жителей России в 85 регионах. Медики сообщали о 86 122 летальных исходах, полностью выздоровели 3 811 797 человек. Актуальная и достоверная информация о ситуации с COVID-19 в РФ и в мире доступна на сайте стопкоронавирус.рф.