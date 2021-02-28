Поляки перестали считать украинцев союзниками

Граждане Польше крайне низко оценивают общение и взаимодействие с представителями Незалежной, считает исследовательница, преподавательница Варшавского университета Ольга Гнатюк.

Граждане Польше крайне низко оценивают общение и взаимодействие с представителями Незалежной, считает исследовательница, преподавательница Варшавского университета Ольга Гнатюк.

Эксперт обратила внимание на различные подходы жителей двух государств в общении. Поляки ставят диалог с украинцами в самый низ шкалы приоритетов. Граждане Незалежной оценивают соседнее государство как самое привлекательное место для миграции. Жители Украины считают поляков братским народом, подчеркнула Гнатюк. Однако соседняя страна перестала быть союзником, уверена она.

"Сегодня фактически единственным безусловным союзником в Европе является Литва, которая в десять раз меньше и не имеет с Украиной общей границы", — пояснила она.

Поляки предпочитают глумиться над восточной культурой. А их отношение к украинцам — это провал внешней политики Киева, уверена Гнатюк.