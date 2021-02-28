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10:29   28 Февраля 2021
Общество

РФПИ оформил заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт" в нескольких странах

РФПИ оформил заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт" в нескольких странах

Заявка на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" была подана в России и других странах. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат должны одобрить для использования при чрезвычайных ситуациях. Вакцина может пройти регистрацию не только на территории РФ, но и в ряде других государств. В заявлении фонда также говорится, что "Спутник Лайт" планируется отправить в гражданский оборот уже в марте. Главное преимущество этой вакцины в том, что ее нужно вводить только один раз.

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#вакцина #коронавирус #спутник лайт

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