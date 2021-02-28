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10:20   28 Февраля 2021
Технологии

Анонс "новой версии Windows" может состояться в 2021 году

Анонс "новой версии Windows" может состояться в 2021 году

Корпорация Microsoft в ближайшие месяцы анонсирует некую новую версию операционной системы Windows. Об этом сообщают сетевые источники.

Предположительно, речь идет о Windows 10X, либо о крупном обновлении Sun Valley для Windows 10, запуск которого ждут уже осенью 2021 года. Слухи о масштабном обновлении "десятки" появились еще в октябре прошлого года. Дата его запуска еще не определена, как сообщают инсайдеры, однако официальный анонс, вероятно, состоится весной.

Кроме того американская корпорация готовится представить новую модульную операционную систему Windows 10X. Ожидается, что первые устройства под управлением этого пользовательского интерфейса появятся на рынке также весной этого года.

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#microsoft #windows #операционная система

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