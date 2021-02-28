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10:20   28 Февраля 2021
Общество

Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до 1 октября

Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до 1 октября

Действующий порядок техосмотра продлил в России до 1 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, чтобы владельцы авто успели подготовиться к новым правилам.

Ввести новый регламент планировали в РФ с 1 марта. Весной должны были появиться электронные карты диагностики, фотофиксация. Также планировали запустить процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Однако некоторые накладки, в том числе ситуация с коронавирусом, привели к решению о переносе сроков.

Так, период действия диагностических карт, который должен был истекать в промежутке с 1 февраля по 30 сентября текущего года, продлевается до 1 октября. Владельцы машин смогут отложить прохождение техосмотра, так как карты продлят автоматически.

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#россия #техосмотр #мишустин

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