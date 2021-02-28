Дипломат Солтановский опроверг слухи о скором выходе России из состава СЕ

Спустя 25 лет с момента вступления в Совет Европы Россия настроена на развитие взаимодействия с организацией и рядом стран-участниц, заявил постпред РФ при СЕ Иван Солтановский.

Спустя 25 лет с момента вступления в Совет Европы Россия настроена на развитие взаимодействия с организацией и рядом стран-участниц, заявил постпред РФ при СЕ Иван Солтановский.

По его словам, в СМИ регулярно тиражируются слухи о скором выходе РФ из состава ЕС. Дипломат назвал их безосновательными и подчеркнул, что такое нагнетание обстановки не несет пользу общему делу.

"Вопреки пандемии, вопреки желаниям русофобов мы продолжаем полнокровно работать, отстаивая российские национальные интересы", — сказал Солтановский.

Он подчеркнул, что Россия внесла реальный вклад в работу СЕ и готова к расширению сотрудничества в поиске ответов на возникающие вызовы, в том числе в сфере противодействия пандемии коронавируса.