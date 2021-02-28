Осужденного за убийство двух детей канадца оправдали спустя 37 лет

Жителя Канады оправдали спустя 37 лет за убийство двух усыновленных детей. Инцидент произошел в 1982 году в провинции Британская Колумбия.

Жителя Канады оправдали спустя 37 лет за убийство двух усыновленных детей. Инцидент произошел в 1982 году в провинции Британская Колумбия.

Канадец жил вместе со своей супругой и двумя детьми. На фоне их психических отклонений женщина в итоге ушла из семьи, а мужчина остался с мальчиками и переехал в другой дом. В одну из ночей его разбудил запах дыма из детской комнаты, где спали сыновья. Когда он вынес их из помещения, стало ясно, что они мертвы.

Суд и присяжные, исходя из экспертиз, решили, что сначала канадец убил детей, а затем устроил пожар, поскольку в их легких не было следов угарного газа. И только спустя много лет, когда он уже вышел на свободу по УДО, выяснилась причина гибели детей.

В матрасе был наполнитель из опасных материалов, склонных к беспламенному горению. Вышло так, что во время тления матрас начал "забирать" кислород из закрытой комнаты и приемные дети бывшего осужденного попросту задохнулись.