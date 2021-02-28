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10:01   28 Февраля 2021
Происшествия

Осужденного за убийство двух детей канадца оправдали спустя 37 лет

Осужденного за убийство двух детей канадца оправдали спустя 37 лет

Жителя Канады оправдали спустя 37 лет за убийство двух усыновленных детей. Инцидент произошел в 1982 году в провинции Британская Колумбия. 

Канадец жил вместе со своей супругой и двумя детьми. На фоне их психических отклонений женщина в итоге ушла из семьи, а мужчина остался с мальчиками и переехал в другой дом. В одну из ночей его разбудил запах дыма из детской комнаты, где спали сыновья. Когда он вынес их из помещения, стало ясно, что они мертвы.

Суд и присяжные, исходя из экспертиз, решили, что сначала канадец убил детей, а затем устроил пожар, поскольку в их легких не было следов угарного газа. И только спустя много лет, когда он уже вышел на свободу по УДО, выяснилась причина гибели детей.

В матрасе был наполнитель из опасных материалов, склонных к беспламенному горению. Вышло так, что во время тления матрас начал "забирать" кислород из закрытой комнаты и приемные дети бывшего осужденного попросту задохнулись.

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#дети #пожар #убийство #канада

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