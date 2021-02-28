В НАТО объяснили отказ Болгарии от участия в черноморских маневрах Poseidon 21

Болгария не сможет принять участие в военных учениях НАТО Poseidon 21 в Черном море, потому что экипажи кораблей заразились COVID-19 заявил глава Генштаба ВМС Румынии Михай Панаит.

Болгария не сможет принять участие в военных учениях НАТО Poseidon 21 в Черном море, потому что экипажи кораблей заразились COVID-19 заявил глава Генштаба ВМС Румынии Михай Панаит.

Напомним, что маневры начались в черноморском порту Констанца. В учениях задействованы военнослужащие Румынии США, Франции, Турции, Греции и Испании.

"У болгарского партнера на этот раз проблема с пандемией COVID-19, и из-за этого он отказался участвовать в этом многонациональном учении", — говорится в заявлении Панаита.

В ходе учений экипажи кораблей будут отрабатывать сценарии борьбы с подводными и надводными угрозами, проведут гидрографическую разведку, а также осуществят поиск и уничтожение морских мин. Мероприятие продлится до 6 марта.