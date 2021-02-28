Депутат ЕП от Болгарии предложил ввести новые антироссийские санкции

Ввести новые санкции против России предложил депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки.

Ввести новые санкции против России предложил депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки.

Парламентарий направил соответствующее предложение в Еврокомиссию. Джамбазки интересуется, знают ли в ЕК о высылке из Софии двух российских дипломатов, которых обвинили в "шпионаже" в сентябре 2020 года.

"Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?" — цитирует заявление евродепутата RT.

По словам депутата, высланные из Болгарии российские дипломаты "собирали конфиденциальную государственную информацию о вооруженных силах страны".