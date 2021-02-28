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9:18   28 Февраля 2021
Происшествия

Учительница из США предстанет перед судом за секс со школьником

Учительница из США предстанет перед судом за секс со школьником

Полиция штата Алабама арестовала учительницу математики за половой акт с семиклассником. Преподавательнице грозит тюремное заключение.

Замужней 27-летней учительнице предъявили обвинение в сексуальных действиях со школьником младше 17 лет. Ей запретили общаться с юношей. Женщина может попасть в колонию на срок от двух до 20 лет. За это преступление ей грозит полный запрет на преподавание, передает Daily Mail.

Шериф отпустил задержанную под залог в размере 50 тыс. долларов. Материалы дела против учительницы переданы в Государственное бюро расследований. СМИ сообщают, что жертва является родственником сотрудника офиса шерифа. По словам директора школы, на преподавательницу завели дело после того, как она побывала в отпуске.

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#сша #школа #учительница #секс

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