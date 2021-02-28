Учительница из США предстанет перед судом за секс со школьником

Полиция штата Алабама арестовала учительницу математики за половой акт с семиклассником. Преподавательнице грозит тюремное заключение.

Полиция штата Алабама арестовала учительницу математики за половой акт с семиклассником. Преподавательнице грозит тюремное заключение.

Замужней 27-летней учительнице предъявили обвинение в сексуальных действиях со школьником младше 17 лет. Ей запретили общаться с юношей. Женщина может попасть в колонию на срок от двух до 20 лет. За это преступление ей грозит полный запрет на преподавание, передает Daily Mail.

Шериф отпустил задержанную под залог в размере 50 тыс. долларов. Материалы дела против учительницы переданы в Государственное бюро расследований. СМИ сообщают, что жертва является родственником сотрудника офиса шерифа. По словам директора школы, на преподавательницу завели дело после того, как она побывала в отпуске.