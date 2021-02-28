Суп-солянка возглавил список самых вредных русских блюд

Солянка стала самым вредным блюдом в России. На это повлиял состав супа, в который входят несколько видов мяса, большое количество соли, жира и холестерина.

Солянка стала самым вредным блюдом в России. На это повлиял состав супа, в который входят несколько видов мяса, большое количество соли, жира и холестерина.

Следом за наваристым супом идут жареные пирожки из дрожжевого теста, которое по праву считается одним из самых калорийных. Такое блюдо чересчур богато на сахар, яйца и масла. Все это представляет огромную угрозу фигуре. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог, специалист по функциональному питанию Ксения Дьячкова в беседе с Wday.ru.

Далее по списку идет маринованные грибы, которые дает сильную нагрузку на желудок. Кроме этого картошка в любом виде является вредным блюдом. Также пюре может вызвать скачки инсулина, ожирение и метаболический синдром.

Майонезные салаты, в которых находятся вареные овощи, колбаса, соленые добавки в виде рыбы или маринованных огурцов, недопустимы для стандартного рациона питания. Фаршированная свинина также признана вредной едой.