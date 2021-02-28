Минимум четыре человека погибли во время пожара в лагере беженцев Эль-Холь в Сирии

Лагерь беженцев Эль-Холь, который находится в Сирии, пострадал от сильного пожара. Агентство САНА сообщает, что четыре человека погибло, еще восемнадцать получили ожоги.

Лагерь беженцев Эль-Холь, который находится в Сирии, пострадал от сильного пожара. Агентство САНА сообщает, что четыре человека погибло, еще восемнадцать получили ожоги.

Как утверждают источники, возможной причиной возгорания является обогрев жилья с помощью низкокачественного топлива. Очевидцы утверждают, что четыре человека погибли, а восемнадцать отделались ожогами средней тяжести и были доставлены в госпиталь.

Аль-Хол — лагерь, в котором проживают семьи пленных боевиков из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Российской Федерации). Сейчас в нем проживает практически 65 тыс. человек, из которых 24 тыс. — жители Сирии, 31 тыс. — иракцы, а остальные являются гражданами других стран.

Многие женщины и дети были отправлены в Аль-Хол из района Эль-Багуз, который граничит с Ираком. Это была последняя позиция ИГ. Курдские войска из "Сил демократической Сирии" совместно с ВВС западной коалиции захватили Эль-Багуз два года назад.

В ноябре 2020 года Риад Дарар, представитель курдских автономных властей, обратился к беженцам через телеканал "Рудау". Он заявил, что их постепенно будут возвращать на родину. Согласно его словам, лагерь Эль-Холь перестал получать гуманитарную помощь, из-за чего для курдских властей содержание беженцев стало "непосильным бременем".