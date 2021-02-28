Обращение посла ЕС на Кубе к Байдену раскритиковали в Брюсселе

Посла Европейского союза на Кубе е Альберто Наварро вызвали в Брюссель после того, как он подписал открытое обращение на имя президента США Джо Байдена с просьбой отменить санкции.

Посла Европейского союза на Кубе е Альберто Наварро вызвали в Брюссель после того, как он подписал открытое обращение на имя президента США Джо Байдена с просьбой отменить санкции.

Накануне 16 европарламентариев направили верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Жозепу Боррелю письмо с просьбой уволить Наварро. Депутатам не понравилось, что Наварро проявил "неприемлемую инициативу". Они оценили его поведение как неуместное и чуждое стандартам поведения, которыми должны руководствоваться европейские дипломаты.

Издание Politico со ссылкой на представителя ЕС отмечает, что в Брюсселе получили открытое письмо с Кубы. Власти ЕС попросили посла приехать для дачи объяснений.