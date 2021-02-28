Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:36   28 Февраля 2021
Политика

Обращение посла ЕС на Кубе к Байдену раскритиковали в Брюсселе

Обращение посла ЕС на Кубе к Байдену раскритиковали в Брюсселе

Посла Европейского союза на Кубе е Альберто Наварро вызвали в Брюссель после того, как он подписал открытое обращение на имя президента США Джо Байдена с просьбой отменить санкции.

Накануне 16 европарламентариев направили верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Жозепу Боррелю письмо с просьбой уволить Наварро. Депутатам не понравилось, что Наварро проявил "неприемлемую инициативу". Они оценили его поведение как неуместное и чуждое стандартам поведения, которыми должны руководствоваться европейские дипломаты.

Издание Politico со ссылкой на представителя ЕС отмечает, что в Брюсселе получили открытое письмо с Кубы. Власти ЕС попросили посла приехать для дачи объяснений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евросоюз #байден #куба #наварро

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров