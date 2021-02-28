Украинский депутат рассказал, как Зеленский зарабатывает на коронавирусе

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил ряд преступлений. С таким заявлением выступил депутат от украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил ряд преступлений. С таким заявлением выступил депутат от украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

По его мнению, Зеленский в борьбе с пандемией COVID-19 сумел не решить проблему. Якобы Киев купил некачественную вакцину за 1,5 млрд гривен, которой никто не хочет вакцинироваться. Украинские власти заработали на этом деньги и продолжают свою преступную деятельность. Об этом сообщает "112 Украина".

"Зеленский запутался в своих преступлениях, и он будет преступать закон и нивелировать Конституцию и далее", – заявил Илья Кива.

Вместе с этим депутат заявил, что украинские власти не заинтересованы в решении проблем населения. Все, чем они занимаются — созданием шоу.