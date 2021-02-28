Канада и США обновят систему NORAD для противостояния России в Арктике — WSJ

Власти США и Канады намерены обновить систему спутников и радаров в Арктике для "эффективного противостояния" возрастающему военному присутствию России и КНР.

Власти США и Канады намерены обновить систему спутников и радаров в Арктике для "эффективного противостояния" возрастающему военному присутствию России и КНР.

The Wall Street Journal сообщает, что американский президент Джо Байден попросил канадского премьер-министра Джастина Трюдо увеличить траты на оборону. В том числе речь шла об обновлении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Ранее оно было центральным элементом стратегии сдерживания СССР, отмечает WSJ. Система состоит из баз ВВС в Арктике, наземных радаров и спутников.

Политический советник по NORAD в Канаде Майкл Доусон заявил газете, что данная система устарела. Стоящие на вооружении Россия и Китая могут передвигаться на сверхзвуковых скоростях, тогда как система работать против них не приспособлена.