Ввести запрет на вылавливание морских млекопитающих предложили в Госдуме

Депутат Госдумы России Светлана Бессараб разработала законопроект, который позволит ввести запрет на вылов морских млекопитающих, включая культурно-просветительские цели.

Депутат Госдумы России Светлана Бессараб разработала законопроект, который позволит ввести запрет на вылов морских млекопитающих, включая культурно-просветительские цели.

Множество стран мира уже запретили вылов таких животных по морально-этическим соображениям. Целительные свойства дельфинотерапии "не подтверждается ученым сообществом". Браконьерство порождают потребности дельфинариев в млекопитающих. Об этом передает издание "Известия".

"Некоторые ситуации абсурдны: дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, государственные органы изымают его, а затем передают "на ответственное хранение" дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно", — заявила депутат.

В пояснительной записки к законопроекту указано, что при принятии данного документа могут закрыться все дельфинарии. Множество животных уже никогда не поддадутся реабилитации. Такие развлекательные учреждения закроются из-за невозможности пополнения млекопитающими.