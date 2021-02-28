Многие жители России не хотят застать повторения "унизительного" сценария времен правления Михаила Горбачева.

Многие жители России не хотят застать повторения "унизительного" сценария времен правления Михаила Горбачева.

Такое заявление сделал издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс. Он убежден, что Москва не пойдет на серьезные уступки ради смягчения санкций, несмотря на желание их отменить.

"Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным", — подчеркнул Саймс.

Санкции против России, отметил политолог, не должны ослаблять или изолировать страну. Они призваны "побудить ее к более гибкому поведению". Будущие же отношения РФ и США зависят только от Вашингтона. Соединенные Штаты, по его словам, согласятся только на неоспоримую гегемонию, а готовая бросить вызов Россия будет серьезным препятствием.