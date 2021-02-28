Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 марта

Сервис OneTwoTrip составил список мест, которые можно посетить на 8 марта. Специалисты проанализировали информацию о бронировании авиабилетов и составили топ-10.

Сервис OneTwoTrip составил список мест, которые можно посетить на 8 марта. Специалисты проанализировали информацию о бронировании авиабилетов и составили топ-10.

Онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip назвал города, в которые можно недорого слетать в Международный женский день. Эксперты сервиса исследовали данные бронирований и перечислили десять городов, которые можно посетить за сумму до 15 тысяч рублей.

Популярные поисковые запросы клиентов показали 50 самых популярных направлений на мартовские выходные. На первом месте значится Санкт-Петербург. Авиабилет в оба конца стоит около 3,9 тыс. рублей. Воронеж числится сразу за Северной столицей. Доехать туда можно за четыре тысячи рублей. Добавив около 1000 рублей, путешественник приедет в Екатеринбург.

Перелет в Казань, Махачкалу, Уфу и Минеральные воды обойдется от пяти до десяти тысяч рублей. Поездка в Калининград будет стоить около 11 тыс. рублей. Чтобы насладиться морским бризом в Крыму или в Сочи, нужно отложить на дорогу 12-14 тыс. рублей.