Японцы призвали готовиться к войне с Россией из-за Курил

Плановые учения российских военных на Курильских островах вызвали бурю негативных эмоций со стороны японских СМИ и читателей.

Плановые учения российских военных на Курильских островах вызвали бурю негативных эмоций со стороны японских СМИ и читателей.

Японские газеты и сайты разместили на своих платформах информацию, что на территории Курильских островов проводятся российские учения. Читатели японских СМИ остро отреагировали на данные сообщения.

"Нельзя позволять России такие действия! Нужно душить ее экономически: ограничивать ее экспорт, давить высокими импортными пошлинами и т.д.", — написал bpd.

По сообщению ведомства, о плановых военных маневрах предупреждали заблаговременно. Несмотря на это некоторые юзеры решили, что учения нацелены на подготовку к войне и нападению на островное государство.

"Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней", — заявил imo.

Территориальных претензий у России к Японии нет, однако взаимоотношения Москвы и Токио не налажены со времен Второй мировой войны. В столице неоднократно подчеркивали, что Япония обязана признать итоги военных действий, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.