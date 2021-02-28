Онлайн-заседание рабочей группы по Карабаху назначили на 1 марта

Встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении состоится 1 марта и пройдет в формате видеоконференции.

Встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении состоится 1 марта и пройдет в формате видеоконференции.

Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. На заседании поднимется вопрос о ситуации в Нагорном Карабахе, в котором в сентябре 2020 года возобновились военные действия.

"Стороны договорились провести следующее заседание Рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года", — сообщил вице-премьер.

Перемирие было достигнуто 10 ноября. При содействии Москвы лидеры Азербайджана и Армении согласились остановить огонь и начать обмен пленными и погибшими.