5:25 28 Февраля 2021Политика
Онлайн-заседание рабочей группы по Карабаху назначили на 1 марта
Встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении состоится 1 марта и пройдет в формате видеоконференции.
Встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении состоится 1 марта и пройдет в формате видеоконференции.
Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. На заседании поднимется вопрос о ситуации в Нагорном Карабахе, в котором в сентябре 2020 года возобновились военные действия.
"Стороны договорились провести следующее заседание Рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года", — сообщил вице-премьер.
Перемирие было достигнуто 10 ноября. При содействии Москвы лидеры Азербайджана и Армении согласились остановить огонь и начать обмен пленными и погибшими.