Создатели вакцины "ЭпиВакКорона" раскрыли принципы работы препарата

Вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" не пытается гнаться за большим разнообразием типов и высоким уровнем антител.

Вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" не пытается гнаться за большим разнообразием типов и высоким уровнем антител.

Сотрудники "Вектора" рассказали, что на человеческий организм плохо влияет чрезмерная стимуляция иммунитета. Чтобы защититься от вируса, необходимо просто иметь достаточный титр антител и других элементов иммунной системы. Такое заявление kp.ru сделала исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.

Специалист отметил, что препарат не рассчитан на выработку большого разнообразия типов и высокого уровня антител. Вакцина работает только на их производство, которые позволяют защититься от коронавируса.