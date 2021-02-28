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4:38   28 Февраля 2021
Общество

Создатели вакцины "ЭпиВакКорона" раскрыли принципы работы препарата

Создатели вакцины "ЭпиВакКорона" раскрыли принципы работы препарата

Вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" не пытается гнаться за большим разнообразием типов и высоким уровнем антител.

Сотрудники "Вектора" рассказали, что на человеческий организм плохо влияет чрезмерная стимуляция иммунитета. Чтобы защититься от вируса, необходимо просто иметь достаточный титр антител и других элементов иммунной системы. Такое заявление kp.ru сделала исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.

Специалист отметил, что препарат не рассчитан на выработку большого разнообразия типов и высокого уровня антител. Вакцина работает только на их производство, которые позволяют защититься от коронавируса.

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#россия #вакцина #вектор #коронавирус #ЭпиВакКорона

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