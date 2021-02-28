FDA зарегистрировало вакцину Johnson & Johnson в США

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение третьей вакцины от коронавируса в США — препарата производителя Johnson & Johnson.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение третьей вакцины от коронавируса в США — препарата производителя Johnson & Johnson.

Регистрация прошла по ускоренной процедуре из-за чрезвычайных обстоятельств, сообщает ТАСС.

"Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять препарат Janssen в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше", — указано в сообщении FDA.

Ранее специалисты рассказали, почему весной стоит ожидать вспышку COVID-19. Причиной может стать ослабление иммунитета из-за приближающегося сезонного ОРВИ, а также недостаток физической активности и свежего воздуха в сочетании с исчезновением антител к вирусу.