Чешские власти заявили о готовности приобрести вакцину "Спутник V"

Власти Чешской республики приобретут у России вакцину против коронавируса "Спутник V". Такое заявление сделал президент Милош Земан.

Власти Чешской республики приобретут у России вакцину против коронавируса "Спутник V". Такое заявление сделал президент Милош Земан.

Соответствующие письмо после согласования с премьер-министром страны Андреем Бабишем было отправлено на имя президента России Владимира Путина. Глава республики отметил, что если его правильно проинформировали, то данный вопрос будет удовлетворен.

Ранее Бабиш выражал надежду, что Евросоюз одобрит поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции. Он не раз говорил, что граждане Чехии обращаются к нему с идеей о закупке "Спутника V".