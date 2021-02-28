США отрицают переговоры с Германией о "Северном потоке — 2"

Правительство США не ведет переговоров с властями Германии по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2" и не пытается достичь остановки проекта.

Правительство США не ведет переговоров с властями Германии по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2" и не пытается достичь остановки проекта.

Факт таких переговоров опровергла зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери, сообщает Axios.

Ранее стало известно, что Германия обсуждает с партнерами реализацию проекта, в том числе и с США. Об этом рассказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Однако представители Госдепартамента отметили, что это не были переговоры в полном значении этого слова, а лишь обычные дипломатические обсуждения, в рамках которых американское правительство напомнило Германии о своем беспокойстве по поводу строительства "Северного потока — 2".