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0:53   28 Февраля 2021
Политика

Блокировка нового телеканала убедила депутата Рады в отсутствии демократии на Украине

Блокировка нового телеканала убедила депутата Рады в отсутствии демократии на Украине

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что на Украине больше нет закона, демократии и свободы слова.

В пятницу журналисты телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK, которые попали под санкции, создали новый канал "Перший Незалежний" (Первый Независимый). Он вышел в эфир в 19:00 по московскому времени, но через час его отключили от спутника под давлением СБУ.

"К сожалению, на сегодняшний день закона на Украине больше нет, нет ни свободы слова. Окончательно уничтожена демократия… Я понимаю, что в дальнейшем начнутся системные аресты. При чем, без каких-либо оснований, в нарушение всех существующих законов", — сказал Кива в эфире "Перший Незалежний".

По словам депутата, его предупредили за 15 минут до начала эфира о блокировке нового канала, но он не поверил.

"Эти беспредельщики пойдут до конца", — подытожил политик.

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#украина #демократия #телеканалы

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