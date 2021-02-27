 Министерство обороны Армении призвало не втягивать армию в политику

Минобороны Армении потребовало не втягивать в политические процессы страны вооруженные силы.

Минобороны Армении потребовало не втягивать в политические процессы страны вооруженные силы.

Такое заявление содержится в коммюнике, которое было опубликовано на сайте военного ведомства. Отмечается, что армия Армении ответственно выполняет свои функции, обеспечивая безопасность страны независимо от политических процессов, пишет ТАСС.

"Мы требуем воздержаться от заявлений от имени вооруженных сил, не втягивать армию в политические процессы и не подчинять безопасность страны собственным интересам", – говорится в сообщении.

Недавно в Армении начались массовые акции противников и сторонников действующего премьер-министра Николы Пашиняна. Их спровоцировало выступление Генштаба с требованием отставки премьера и правительства. Пашинян посчитал это попыткой переворота и решил уволить начальника Генштаба.