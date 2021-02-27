Поклонская обратилась к Зеленскому с призывом начать диалог с Россией

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская рассказала, что долгое время пытается наладить отношения с украинскими властями.

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская рассказала, что долгое время пытается наладить отношения с украинскими властями.

Жители Крыма и Украины хотят мирных отношений, поэтому Поклонская готова к диалогу с Киевом. Она отметила, что надеется на улучшение отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его "человеком с творческим подходом". Об этом депутат рассказала на своей странице в Facebook.

"Надо уже признать, что после госпереворота в Украине мы все стали жить в другом мире. Кто виноват? У Вас говорят, что я виновата, крымчане виноваты, Путин виноват… Все кругом виноваты — кроме тех, кто организовал захват власти в Украине и лишил полуостров признаков и функций украинской государственности, отрезав и отказавшись от нас полностью", — написала Поклонская Зеленскому.

В конце обращения депутат призвала начать разговаривать друг с другом. Поклонская подчеркнула, что участие в "крымской платформе" не приведет ни к чему хорошему.