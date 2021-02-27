Депутат Вострецов оценил работу всех ПНИ своего округа в Петербурге

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов завершил проверку соцучреждений Петродворцового и Красносельского районов Петербурга и высоко оценил их работу.

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов завершил проверку соцучреждений Петродворцового и Красносельского районов Петербурга и высоко оценил их работу.

В учреждениях сейчас находится большое количество людей с ограниченными возможностями и пожилых людей, среди которых много ветеранов. Вострецов отметил ответственное отношение сотрудников соцучреждений во время пандемии к COVID-19, передает ФАН.

"Бережное и ответственное отношение сотрудников социальных учреждений к своим подопечным особенно ярко проявилось на фоне пандемии COVID-19 – благодаря их труду и слаженной работе всего ведомства удалось практически без потерь прошли этот тяжелейший период, и не поблагодарить за это сотрудников социальных учреждений нашего города было бы кощунством", — сказал депутат.

Парламентарий попросил Смольный отметить безупречную организацию работы председателя Комитета по социальной политике Александра Ржаненкова за отличную работу коллегиального органа и подведомственных ему учреждений в трудный период пандемии. Вострецов оценил его как профессионала высочайшего класса, а также заявил, что после проверки психоневрологических интернатов стал еще больше уважать Ряженкова как прекрасного организатора и "замечательного человека".