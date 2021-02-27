В США впечатлились размерами российской подлодки «Акула»
Гигантские размеры российской подводной лодки проекта 941 «Акула» удивили иностранцев. Военный обозреватель из США Х. И. Саттон сравнил ее с самой большой американской субмариной типа Ohio и, для наглядности, со среднестатистическим домом.
На инфографике видно, что обе боевые машины в несколько раз больше обычного американского дома площадью 2300 квадратных футов (около 213 квадратных метров). Однако Ohio по сравнению с «Акулой» выглядит куда скромнее.
I made a quick graphic to show just how large the #Russian Navy TYPHOON Class #Submarine really is. See https://t.co/XUtEUFhLCl The swimming pool on Typhoon doesn't seem so unreasonable now. #Navy pic.twitter.com/0yUtMUf4cj— H I Sutton (@CovertShores) February 24, 2021
Только одна лодка этого класса остается служить в ВМФ РФ — тяжелый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской». Ее водоизмещение составляет 23 200 – 28 500 тонн, подводное — 48 000 – 49 800 тонн. За это «Акула» получила неофициальное прозвище «Водовоз». Длина корпуса субмарины — 172 метра, высота — 26 метров.
Ohio ВМС США имеет длину 171 метр и осадку 11 метров, но почти вдвое уступает по ширине советскому подводному гиганту —13 метров против 23. Надводное водоизмещение — 16 700 тонн, подводное — 18 700 тонн.
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