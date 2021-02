В США впечатлились размерами российской подлодки «Акула»

Гигантские размеры российской подводной лодки проекта 941 «Акула» удивили иностранцев. Военный обозреватель из США Х. И. Саттон сравнил ее с самой большой американской субмариной по типа Ohio и, для наглядности, со среднестатистическим домом.

На инфографике видно, что обе боевые машины в несколько раз больше обычного американского дома площадью 2300 квадратных футов (около 213 квадратных метров). Однако Ohio по сравнению с «Акулой» выглядит куда скромнее.

I made a quick graphic to show just how large the #Russian Navy TYPHOON Class #Submarine really is. See https://t.co/XUtEUFhLCl The swimming pool on Typhoon doesn't seem so unreasonable now. #Navy pic.twitter.com/0yUtMUf4cj