В США впечатлились размерами российской подлодки «Акула»

Гигантские размеры российской подводной лодки проекта 941 «Акула» удивили иностранцев. Военный обозреватель из США Х. И. Саттон сравнил ее с самой большой американской субмариной по типа Ohio и, для наглядности, со среднестатистическим домом.

Гигантские размеры российской подводной лодки проекта 941 «Акула» удивили иностранцев. Военный обозреватель из США Х. И. Саттон сравнил ее с самой большой американской субмариной типа Ohio и, для наглядности, со среднестатистическим домом.

На инфографике видно, что обе боевые машины в несколько раз больше обычного американского дома площадью 2300 квадратных футов (около 213 квадратных метров). Однако Ohio по сравнению с «Акулой» выглядит куда скромнее.

I made a quick graphic to show just how large the #Russian Navy TYPHOON Class #Submarine really is. See https://t.co/XUtEUFhLCl The swimming pool on Typhoon doesn't seem so unreasonable now. #Navy pic.twitter.com/0yUtMUf4cj — H I Sutton (@CovertShores) February 24, 2021

Только одна лодка этого класса остается служить в ВМФ РФ — тяжелый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской». Ее водоизмещение составляет 23 200 – 28 500 тонн, подводное — 48 000 – 49 800 тонн. За это «Акула» получила неофициальное прозвище «Водовоз». Длина корпуса субмарины — 172 метра, высота — 26 метров.

Ohio ВМС США имеет длину 171 метр и осадку 11 метров, но почти вдвое уступает по ширине советскому подводному гиганту —13 метров против 23. Надводное водоизмещение — 16 700 тонн, подводное — 18 700 тонн.

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