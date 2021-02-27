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21:21   27 Февраля 2021
Армия

В США впечатлились размерами российской подлодки «Акула»

В США впечатлились размерами российской подлодки «Акула»

Гигантские размеры российской подводной лодки проекта 941 «Акула» удивили иностранцев. Военный обозреватель из США Х. И. Саттон сравнил ее с самой большой американской субмариной типа Ohio и, для наглядности, со среднестатистическим домом.

На инфографике видно, что обе боевые машины в несколько раз больше обычного американского дома площадью 2300 квадратных футов (около 213 квадратных метров). Однако Ohio по сравнению с «Акулой» выглядит куда скромнее.

Только одна лодка этого класса остается служить в ВМФ РФ — тяжелый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской». Ее водоизмещение  составляет 23 200 – 28 500 тонн, подводное — 48 000 – 49 800 тонн. За это «Акула» получила неофициальное прозвище «Водовоз». Длина корпуса субмарины — 172 метра, высота — 26 метров.

Ohio ВМС США имеет длину 171 метр и осадку 11 метров, но почти вдвое уступает по ширине советскому подводному гиганту —13 метров против 23. Надводное водоизмещение  — 16 700 тонн, подводное — 18 700 тонн.

Ранее аналитики китайского издания Sohu заявили, что Россия может наказать Соединенные Штаты за недальновидное решение разместить стратегические бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазе в Норвегии. 

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#сша #подлодка #акула #ohio

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