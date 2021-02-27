20:30 27 Февраля 2021Политика
Киевские полицейские не зафиксировали правонарушений на митинге националистов
Демонстрация киевских националистов завершилась у офиса генерального прокурора.
Демонстрация киевских националистов завершилась у офиса генерального прокурора.
Радикалы вышли на митинг в поддержку соратников Сергея Стерненко и Андрея Антоненко к офису президента Украины Владимира Зеленского. Затем последовал марш до офиса генерального прокурора.
Демонстранты закидали здание ведомства петардами. Однако в киевской полиции рассказали об окончании митинга без нарушения общественного порядка.
Бывшего лидера одесской ячейки организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Сергея Стерненко23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Соответствующее решение вынес суд. Инстанция признала националиста виновным в похищении человека.