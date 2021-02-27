Киевские полицейские не зафиксировали правонарушений на митинге националистов

Демонстрация киевских националистов завершилась у офиса генерального прокурора.

Демонстрация киевских националистов завершилась у офиса генерального прокурора.

Радикалы вышли на митинг в поддержку соратников Сергея Стерненко и Андрея Антоненко к офису президента Украины Владимира Зеленского. Затем последовал марш до офиса генерального прокурора.

Демонстранты закидали здание ведомства петардами. Однако в киевской полиции рассказали об окончании митинга без нарушения общественного порядка.

Бывшего лидера одесской ячейки организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Сергея Стерненко23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Соответствующее решение вынес суд. Инстанция признала националиста виновным в похищении человека.