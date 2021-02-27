"В обход регламента": фонд Немцова объявил Навального победителем премии

Фонд Бориса Немцова объявил о присуждении премии в размере 10 тыс. евро основателю "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексею Навальному.

Фонд Бориса Немцова объявил о присуждении премии в размере 10 тыс. евро основателю "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексею Навальному.

На сайте фонда говорится, что премию одиозному блогеру вручили "за смелость в отстаивании демократических ценностей в России". Однако фонд Немцова поступился этими "демократическими ценностями" и нарушил собственный регламент определения победителя.

Так, на протяжении пяти лет существования премии регламент оставался неизменным. В начале каждого года различные организации, одобренные фондом, выдвигают номинантов, которые внесли достаточный вклад в отстаивание демократии в России.

Из них формируется лонг-лист и организуется открытое голосование, в котором может принять участие любой желающий. На заключительном этапе пять лидеров общего голосования попадают в шорт-лист. Победителя среди них определял Совет Фонда Бориса Немцова.

Однако присуждение премии Навальному прошло, минуя стадию номинирования и народного голосования, то есть совет просто назначил блогера победителем. Возможно, фонд не нашел новую площадку для голосования, которая была бы надежно защищена от накруток. Или же организаторы побоялись проводить честное народное голосование, в котором Навальный набрал бы свои 2% (именно столько он получил в прошлом году).

До того, как Федеральное агентство новостей раскрыло схему накруток на "Новой газете", Навальный получал по 17-19% голосов. Как только корреспонденты редакции привлекли внимание общественности к манипуляциям при голосовании, его показатели сразу резко упали.

В любом случае Навального объявили победителем, полностью проигнорировав регламент и мнение самих россиян. А такой фундаментальный элемент демократии, как народное голосование, просто исключили из процесса.