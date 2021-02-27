Дубль Соу позволил "Ростову" сыграть вничью с "Зенитом" в матче 20-го тура РПЛ

Два гола форварда сборной Гамбии Али Соу помогли "Ростову" не проиграть действующим чемпионам России по футболу.

Два гола форварда сборной Гамбии Али Соу помогли "Ростову" не проиграть действующим чемпионам России по футболу.

Петербургский "Зенит" не смог одержать победу во втором домашнем матче кряду. Подопечные Сергея Семака в день рождения наставника сыграли вничью с "Ростовом". В составе хозяев отличился полузащитник Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил защитник гостей Николай Поярков. У "Ростова" дублем отметился форвард Али Соу.

Сыграв вничью, "Зенит" набрал 42 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 33 баллами в активе занимает пятую позицию.