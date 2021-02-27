19:29 27 Февраля 2021Политика
Госдеп США использовал годовщину гибели Немцова для новых нападок на Россию
Госдепартамент США использовал годовщину гибели политика Бориса Немцова, чтобы вновь выступить с антироссийскими высказываниями.
Госдепартамент США использовал годовщину гибели политика Бориса Немцова, чтобы вновь выступить с антироссийскими высказываниями.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении отметил, что, вспоминая историю с Борисом Немцовым, США подтверждают свою "стойкую приверженность правам человека и основным свободам".
"Как и прежде, мы глубоко обеспокоены растущей нетерпимостью российского правительства ко всем формам независимого выражения мнений", — говорит Энтони Блинкен.
Блинкен также добавил, что якобы люди, выступающие за демократию и защиту своих свобод, по-прежнему становятся целями для нападений.