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19:29   27 Февраля 2021
Политика

Госдеп США использовал годовщину гибели Немцова для новых нападок на Россию

Госдеп США использовал годовщину гибели Немцова для новых нападок на Россию

Госдепартамент США использовал годовщину гибели политика Бориса Немцова, чтобы вновь выступить с антироссийскими высказываниями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении отметил, что, вспоминая историю с Борисом Немцовым, США подтверждают свою "стойкую приверженность правам человека и основным свободам"​​​.

"Как и прежде, мы глубоко обеспокоены растущей нетерпимостью российского правительства ко всем формам независимого выражения мнений", — говорит Энтони Блинкен.

Блинкен также добавил, что якобы люди, выступающие за демократию и защиту своих свобод, по-прежнему становятся целями для нападений.

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#россия #сша #борис немцов

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