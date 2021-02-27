Госдеп США использовал годовщину гибели Немцова для новых нападок на Россию

Госдепартамент США использовал годовщину гибели политика Бориса Немцова, чтобы вновь выступить с антироссийскими высказываниями.

Госдепартамент США использовал годовщину гибели политика Бориса Немцова, чтобы вновь выступить с антироссийскими высказываниями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении отметил, что, вспоминая историю с Борисом Немцовым, США подтверждают свою "стойкую приверженность правам человека и основным свободам"​​​.

"Как и прежде, мы глубоко обеспокоены растущей нетерпимостью российского правительства ко всем формам независимого выражения мнений", — говорит Энтони Блинкен.

Блинкен также добавил, что якобы люди, выступающие за демократию и защиту своих свобод, по-прежнему становятся целями для нападений.