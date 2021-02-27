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19:26   27 Февраля 2021
Армия

Армия Украины отказалась от "советского" строевого шага

Армия Украины отказалась от "советского" строевого шага

Командование сухопутных войск ВСУ постановило изменить строевой шаг во время парадов, который теперь отличается от советской и российской армии.

Изменения гласят, что военнослужащим теперь разрешается поднимать ногу не на 15-20 сантиметров от уровня земли, а только до 10-15 см, что отличается от марша "советского" и российского стиля. Об изменениях было сообщено в аккаунте пресс-службы сухопутных сил ВСУ в соцсети Facebook. Солдаты Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого провели показательное выступление с учетом всех нововведений.

Зрители смогли лично увидеть, как со скоростью в 110 шагов в минуту украинские солдаты показали одиночный и шеренговый марш. Длина одного шага составляла от 70 до 80 сантиметров. Именно в высоте подъема ноги заключается основное отличие, говорится в сообщении пресс-службы.

Минобороны Украины не стало раскрывать причины внесенных изменений. Неизвестно о том, повлияет ли новая строевая подготовка на боеспособность ВСУ или приближение к стандартам НАТО. Новый вариант шага будет впервые продемонстрирован на параде в честь 30-го дня независимости Украины.

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#украина #всу #Строевой шаг

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