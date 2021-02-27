Армия Украины отказалась от "советского" строевого шага

Командование сухопутных войск ВСУ постановило изменить строевой шаг во время парадов, который теперь отличается от советской и российской армии.

Командование сухопутных войск ВСУ постановило изменить строевой шаг во время парадов, который теперь отличается от советской и российской армии.

Изменения гласят, что военнослужащим теперь разрешается поднимать ногу не на 15-20 сантиметров от уровня земли, а только до 10-15 см, что отличается от марша "советского" и российского стиля. Об изменениях было сообщено в аккаунте пресс-службы сухопутных сил ВСУ в соцсети Facebook. Солдаты Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого провели показательное выступление с учетом всех нововведений.

Зрители смогли лично увидеть, как со скоростью в 110 шагов в минуту украинские солдаты показали одиночный и шеренговый марш. Длина одного шага составляла от 70 до 80 сантиметров. Именно в высоте подъема ноги заключается основное отличие, говорится в сообщении пресс-службы.

Минобороны Украины не стало раскрывать причины внесенных изменений. Неизвестно о том, повлияет ли новая строевая подготовка на боеспособность ВСУ или приближение к стандартам НАТО. Новый вариант шага будет впервые продемонстрирован на параде в честь 30-го дня независимости Украины.