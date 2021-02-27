Два хулигана сожгли полицейский автомобиль во Франции

Преступники подожгли машину полиции во французском городе Мюлуз. Автомобиль стоял на парковке возле комиссариата.

Преступники подожгли машину полиции во французском городе Мюлуз. Автомобиль стоял на парковке возле комиссариата.

Два злоумышленника разбили окно легковушки и кинули внутрь бутылку с зажигательной смесью, в результате этого машина загорелась. Патрульный автомобиль был пустым. Никто не пострадал во время поджога, передает газета "Дерньер нувель д'Альзас".

Правоохранителям удалось разыскать и задержать двух поджигателей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще одно подобное преступление недавно произошло в Ленинградской области. Там мужчина облил свою гражданскую жену бензином и поджег. Правоохранители задержали злоумышленника.