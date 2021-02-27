Работники украинских СМИ создали "Клуб защиты журналистов"

Несколько десятков представителей украинских СМИ создали объединение для защиты своих прав и потребовали от Киева остановить нападки на прессу.

Несколько десятков представителей украинских СМИ создали объединение для защиты своих прав и потребовали от Киева остановить нападки на прессу.

Телеведущие, редакторы и корреспонденты различных изданий организовали движение "Клуб защиты журналистов", сообщают украинские СМИ. Вступить в организацию могут те сотрудники прессы, которые разделяют принципы свободы слова.

Основной целью объединения является защита представителей СМИ вне зависимости от принадлежности к какому-либо медиа.

По итогам учредительного собрания участники движения составили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором раскритиковали действия властей по отношению к "неугодным" журналистам.