Украинцы остались позади россиян в рейтинге средних зарплат

Средняя заработная плата на Украине оказалась втрое меньше российской. Об этом свидетельствует рейтинг Международной организации труда (МОТ).

Средняя заработная плата на Украине оказалась втрое меньше российской. Об этом свидетельствует рейтинг Международной организации труда (МОТ).

По данным МОТ, украинцы в среднем зарабатывают 194 доллара. Такая сумма в полтора раза меньше, чем в Белоруссии. Российская средняя зарплата составляет 636 долларов. Род занятий украинских граждан существенно сказывается на доходе, сообщает телеканал "Первый Деловой".

Программисты в среднем зарабатывают около тысячи долларов. Выплаты украинским учителям в четыре раза меньше. Швейцария заняла в рейтинге средних зарплат первое место. США оказались на десятом, говорится в рейтинге.