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18:59   27 Февраля 2021
Политика

Украинцы остались позади россиян в рейтинге средних зарплат

Украинцы остались позади россиян в рейтинге средних зарплат

Средняя заработная плата на Украине оказалась втрое меньше российской. Об этом свидетельствует рейтинг Международной организации труда (МОТ).

По данным МОТ, украинцы в среднем зарабатывают 194 доллара. Такая сумма в полтора раза меньше, чем в Белоруссии. Российская средняя зарплата составляет 636 долларов. Род занятий украинских граждан существенно сказывается на доходе, сообщает телеканал "Первый Деловой".

Программисты в среднем зарабатывают около тысячи долларов. Выплаты украинским учителям в четыре раза меньше. Швейцария заняла в рейтинге средних зарплат первое место. США оказались на десятом, говорится в рейтинге.

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#украина #рейтинг #зарплаты

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