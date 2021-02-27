Признанные асы. Советские летчики, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса

Иван Кожедуб, Петр Стефановский и Иван Леонов сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Книга рекордов Гиннеса охватывает самые разные достижения в самых разных сферах человеческой жизни. Ее авторы не обошли вниманием и достижения Второй мировой войны. На страницы издания попали не только легендарные битвы, но и имена советских летчиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Иван Кожедуб

Самый результативный советский летчик Великой Отечественной Иван Кожедуб в детстве мечтал стать художником, но судьба распорядилась иначе. В 1938 году 18-тилетний юноша задумался о небе, когда его сверстники хвастались учебой в аэроклубе, куда вскоре пошел и сам Кожедуб. В 1940 будущий Герой СССР сдал на отлично экзамен в летное училище. Но уже через год грянула война.

Ее Кожедуб встретил в статусе инструктора Чугуевского военного авиационного училища. Он отчаянно просился на фронт, но его, как недоученного пилота, но хорошего инструктора, отпускать не хотели. Просьбы Кожедуба были удовлетворены лишь осенью 1942 года.

Первое время летчика преследовали неудачи, и лишь заступничество командира Игнатия Солдатенко помогло ему остаться в полку. По-настоящему раскрыться Кожедубу удалось в Курской битве. В небе над Курском он 6 июля 1943 года открыл счет своим воздушным победам, сбив первый Junkers. В последующие 3 дня — еще три самолета противника.

В августе Кожедуб стал командиром эскадрильи и участвовал в боях за освобождение родной Украины. В апреле 1944 года капитан получил свою первую звезду Героя СССР за 20 сбитых самолетов противника.

Кожедуб ни разу не был сбит сам, хотя на аэродром нередко приводил поврежденный самолет. Всего за фронтовые годы ас совершил 330 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев и сбил 62 вражеских самолетов. Именно за эти достижения Кожедуба и внесли в список великих летчиков-истребителей времен Второй мировой войны в Книге рекордов Гиннеса.

После войны гвардии майор Кожедуб продолжил службу. Он умер в 1991 году уже в звании маршала авиации.

Петр Стефановский

Был летчиком и Петр Стефановский, который тоже оказался в Книге рекордов. До войны он, как и Кожедуб, работал инструктором. С 1931 по 1949 год Стефановский служил летчиком-испытателем в НИИ ВВС Красной Армии.

Первыми самолетами, которые довелось ему испытать, стали бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3. Летом 1936 года его привлекли к испытаниям цельнометаллического стратосферного самолета БОК-1, который сам летчик сравнивал с подводной лодкой. Тогда Стефановский вместе с наблюдателем Н. Каштановым достиг на летательном аппарате рекордной высоты в 10 875 метров.

В 1937 году летчик сумел поднять машину на 14 100 метров, но достичь запланированных 16 тысяч не удалось. С началом Великой Отечественной войны Стефановский возглавил 402-й истребительный полк.

На фронте он одним из первых в своей части открыл счет сбитых вражеских машин. Однако вскоре Стефанского отозвали и назначили заместителем командира истребительного авиационного корпуса ПВО, стоявшего на защите Москвы. В 1942 году летчика по его собственному желанию снова перевели на испытательную работу в НИИ ВВС Красной Армии.

Всего же за время работы в институте Стефановским было испытано более 50 новых типов самолетов, 16 из которых он поднял в небо первым, освоено 317 различных типов крылатых машин, совершено более 13 500 полетов. За это он и был удостоен почетного места в Книге Гиннеса.

Стефановский вышел в отставку только после того, как в 1954 году повредил позвоночник во время неудачных испытаний вертолета Ми-4. Недолгое время работал в КБ Яковлева, в должности одного из его заместителей. Жил и работал в Москве, написал книгу воспоминаний «Триста неизвестных».

Умер летчик-испытатель 23 февраля 1976 года в возрасте 73 лет.

Иван Леонов

В одним из ключевых для Великой Отечественной войны сражений — Курской битве — участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов. Ее участником был и летчик Иван Леонов, житель Тулы. Сражение лишило его руки, а мужество и любовь к полетам сделали его знаменитым на весь мир.

Леонов окончил Армавирскую школу пилотов истребительной авиации, после чего воевал в 192-м истребительном полку. К середине июля 1943 года на его счету было 50 боевых вылетов и семь пораженных самолетов противника. Пять из них сбил лично, два — в групповом бою.

В том же году, при выполнении воздушной разведки и фотосъемки расположения войск противника недалеко от Орла самолет Леонова был сбит, а сам пилот получил тяжелейшее ранение: вражеский снаряд раздробил ему плечевой сустав. Он полностью лишился левой руки, но не потерял отваги и тяги к небу. Леонову удалось уговорить генерала Михаила Громова разрешить ему снова управлять самолетом.

С того дня и по настоящее время Иван Леонов занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный в мире боевой летчик, который воевал в небе с ампутированной рукой. Он управлял машиной с помощью деревянного протеза. Всего Леонов совершил более полусотни боевых вылетов. После победы окончил педагогический вуз, работал в автошколе ДОСААФ, а позже в Тульском автотранспортном техникуме. Благодаря неравнодушной общественности в 1995 году Леонову было присвоено звание Героя России. Умер легендарный пилот в возрасте 95 лет в 2018 году.