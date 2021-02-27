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18:34   27 Февраля 2021
Армия

Пашинян готов вновь передать Саркисяну указ об отставке начальника Генштаба ВС Армении

Пашинян готов вновь передать Саркисяну указ об отставке начальника Генштаба ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление по поводу увольнения начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Политик планирует снова направить указ об отставке президенту страны Армену Саркисяну. Пашинян подчеркнул, что решение главы государства отказаться подписать документ не приводит к урегулированию ситуации.

Ранее Саркисян не стал одобрять указ об увольнении Оника Гаспаряна. Документ стал следствием конфликта между армянским военным руководством и Николом Пашиняном. Президент вернул соответствующий указ премьеру без подписи. Саркисян уверен, что армия должна соблюдать политический нейтралитет.

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