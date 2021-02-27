Sohu: размещение США бомбардировщиков в Норвегии не останется без ответа России

Россия может наказать Соединенные Штаты за недальновидное решение разместить стратегические бомбардировщики B-1B Lancer на базе Орланд в Норвегии. Об этом заявили аналитики китайского издания Sohu.

Россия может наказать Соединенные Штаты за недальновидное решение разместить стратегические бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазе в Норвегии. Об этом заявили аналитики китайского издания Sohu.

США развернули четыре бомбардировщика на норвежской авиабазе «Орланд», чем изрядно удивили военных аналитиков по всему миру. Ранее Норвегия не позволяла размещать крупные группировки иностранных войск на своей территории. По мнению экспертов Sohu, Вашингтон пожалеет о своей задумке, так как Россия едва ли смирится с появлением американских самолетов на своем «заднем дворе».

«Прибытие американских боевых единиц в Норвегию — не более чем блеф Пентагона в его игре против России», — отмечают китайские аналитики.

Норвегия расположена чрезвычайно близко к России, напоминают авторы статьи. Боевые самолеты США на любой норвежской базе будут находиться в зоне действия тактической авиации российских Воздушно-космических сил. Это означает, что в случае полноценного военного конфликта B-1 будут нейтрализованы максимально оперативно.

«Американские военные нарушили свои же принципы, которые запрещают размещение стратегических бомбардировщиков на передовой, где по ним легко нанести удар», — констатировали эксперты.

Ранее аналитики Sohu писали о том, как маневры ВКС РФ поставили тупик пилотов НАТО. Эффектные действия российских истребителей Су-27 над Балтийским морем обратили бельгийские F-16 в бегство